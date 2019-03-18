В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 215 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/70; "Марьинка" - 10/40; "Новотроицкое" - 15/35; "Гнутово" - 10/15", - говорится в сообщении.
Пограничники добавили, за минувшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через линию соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил имел тенденцию к уменьшению по сравнению с предыдущими сутками.
Всего за сутки через контрольные пункты въезда-выезда последовало почти 29 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств.
Как сообщал УНН, вчера КПВВ "Новотроицкое", в связи с реконструкцией, не совершал пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения.
Напомним, Украина в одностороннем порядке готова начать ремонтировать разрушенный мост на линии разграничения в Станице Луганской.