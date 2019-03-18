У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 215 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/70; „Мар’їнка“ — 10/40; „Новотроїцьке“ — 15/35; „Гнутове“ — 10/15”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники додали, минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік через лінію зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил мав тенденцію до зменшення у порівнянні з попередньою добою.
Загалом за добу через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало майже 29 тисяч осіб та 3,5 тисячі транспортних засобів.
Як повідомляв УНН, вчора КПВВ “Новотроїцьке”, у зв’язку з реконструкцією, не здійснював пропуск громадян та транспортних засобів через лінію розмежування.
Нагадаємо, Україна в односторонньому порядку готова почати ремонтувати зруйнований міст на лінії розмежування у Станиці Луганській.