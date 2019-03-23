В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 330 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 330 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 20/60; "Марьинка" - 0/100; "Новотроицкое" - 55/60; "Гнутово" -15/20", - говорится в сообщении.
Прикорданникы добавили, что за прошедшие сутки, по сравнению с предыдущей, отмечалось увеличение пассажиро-транспортного потока. В общем через КПВВ последовало более 50 000 человек и 5,6 тысячи транспортных средств.
Как сообщал УНН, накануне утром в очередях на КПВВ на Донбассе собралось 250 авто.
Напомним, накануне на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" со стороны оккупантов умерла 85-летняя женщина.