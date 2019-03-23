У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 330 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перебувало 330 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” – 20/60; “Мар’їнка” – 0/100; “Новотроїцьке” – 55/60; “Гнутове” –15/20”, - йдеться у повідомленні.
Прикорданники додали, що минулої доби, у порівнянні з попередньою, відмічалося збільшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом через КПВВ прослідувало більше 50 тисяч осіб та 5,6 тисячі транспортних засобів.
Як повідомляв УНН, на передодні зранку у чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 250 авто.
Нагадаємо, напередодні на контрольно-пропускному пункті “Станиця Луганська” зі сторони окупантів померла 85-річна жінка.