В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 250 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 20/70; "Новотроицкое" - 30/10; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.

Отмечается, за минувшие сутки, по сравнению с предыдущей, отмечалось увеличение пассажиропотока. В общем через КПВВ последовало 43,4 тысячи человек и почти 5000 транспортных средств.

Пограничники уверяют, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.

Напомним, ответственность за гуманитарную катастрофу на оккупированной территории Донбасса может быть возложена на Россию и ОБСЕ, в частности из-за блокады российской стороной ремонта моста в КПП "Станица Луганская".



