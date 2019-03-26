У чергах на КПВВ на Донбасі зібралося 250 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Минулої доби відмічалося збільшення пасажиропотоку. Сьогодні зранку у чергах перебувало 250 автівок, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/50; „Мар’їнка“ — 20/70; „Новотроїцьке“ — 30/10; „Гнутове“ — 20/30”, — йдеться у повідомленні.
Відзначається, минулої доби, у порівнянні з попередньою, відмічалося збільшення пасажиропотоку. Загалом через КПВВ прослідувало 43,4 тисячі осіб та майже 5 тисяч транспортних засобів.
Прикордонники запевняють, усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Нагадаємо, відповідальність за гуманітарну катастрофу на окупованій території Донбасу може бути покладено на Росію та ОБСЄ, зокрема через блокаду російською стороною ремонту мосту в КПП “Станиця Луганська”.