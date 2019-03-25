Відповідальність за гуманітарну катастрофу на Донбасі може бути покладено на Росію та ОБСЄ — Геращенко

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 24419 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 59356 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 55721 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 71058 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 88266 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85468 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 169309 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99246 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72280 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 327443 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1.2м/с
71%
Популярнi новини

Зустріч путіна та Віткоффа триває вже майже дві години: за пісумками можлива розмова з Трампом

11 квітня, 17:22 • 11401 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 17510 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 16591 перегляди

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту

11 квітня, 18:05 • 11091 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 36665 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 169309 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 327443 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 260804 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 371817 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382502 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 24419 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15435 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20745 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26689 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47545 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Відповідальність за гуманітарну катастрофу на Донбасі може бути покладено на Росію та ОБСЄ — Геращенко

Київ • УНН

 • 5653 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Відповідальність за гуманітарну катастрофу на окупованій території Донбасу може бути покладено на Росію та ОБСЄ, зокрема через блокаду російською стороною ремонту мосту в КПП “Станиця Луганська”. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Відповідальність за гуманітарну катастрофу на Донбасі може бути покладено на Росію та ОБСЄ — Геращенко

“Тепер ми очікуємо жорсткої заяви від спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і представника ТКГ Сайдіка, що Росія заблокувала ремонт мосту на Станиці Луганській, що це гуманітарна катастрофа... звернення до Гризлова з вимогою негайно це припинити, тому що це відповідальність не тільки Росії буде, а й ОБСЄ за гуманітарну катастрофу на Донбасі, в тому числі неможливість ремонту в Станиці Луганській”, - розповіла Геращенко.

Вона додала, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ яка на кожній зустрічі в Мінську піднімає питання гуманітарної катастрофи на Донбасі, і саме на Луганщині через відсутність КПВВ, жодного разу не заявляла публічно про те, що три роки було заблоковано відкриття КПВВ “Золотого” і те, що впродовж кількох років блокується ремонт Станиці Луганської.

Геращенко зазначила, що Україна вже була готова разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста реконструювати міст в Станиці Луганській.

За її словами, українська сторона на підконтрольній частині зробила невеличку реконструкцію, встановила санвузли, медичний пункт та пункти обігріву.

"По серед мосту стоїть російський блокпост, навколо заміновані території, зламані сходи, неможливо пересуватись літнім людям. Там (на сходах мосту — ред.) катастрофа. Та люди дійсно ламають ноги, вони там вбиваються. Я хочу наголосити, що ми повинні добиватися не тільки реконструкції мосту, а й дотримання мінських домовленостей, згідно з якими це є українська територія. І ми вимагаємо від Росії і її окупаційних військ виконати протоколи, відступити назад і дати можливість відремонтувати міст“, — наголосила вона.

Як повідомляв УНН, напередодні відновили пропуск через КПВВ “Золоте” на Донбасі.

Раніше УНН повідомляв, Україна звернулась до Росії з пропозицією провести обмін полоненими 30 березня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,210.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,555.92