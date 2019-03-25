Відповідальність за гуманітарну катастрофу на Донбасі може бути покладено на Росію та ОБСЄ — Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Відповідальність за гуманітарну катастрофу на окупованій території Донбасу може бути покладено на Росію та ОБСЄ, зокрема через блокаду російською стороною ремонту мосту в КПП “Станиця Луганська”. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Тепер ми очікуємо жорсткої заяви від спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і представника ТКГ Сайдіка, що Росія заблокувала ремонт мосту на Станиці Луганській, що це гуманітарна катастрофа... звернення до Гризлова з вимогою негайно це припинити, тому що це відповідальність не тільки Росії буде, а й ОБСЄ за гуманітарну катастрофу на Донбасі, в тому числі неможливість ремонту в Станиці Луганській”, - розповіла Геращенко.
Вона додала, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ яка на кожній зустрічі в Мінську піднімає питання гуманітарної катастрофи на Донбасі, і саме на Луганщині через відсутність КПВВ, жодного разу не заявляла публічно про те, що три роки було заблоковано відкриття КПВВ “Золотого” і те, що впродовж кількох років блокується ремонт Станиці Луганської.
Геращенко зазначила, що Україна вже була готова разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста реконструювати міст в Станиці Луганській.
За її словами, українська сторона на підконтрольній частині зробила невеличку реконструкцію, встановила санвузли, медичний пункт та пункти обігріву.
"По серед мосту стоїть російський блокпост, навколо заміновані території, зламані сходи, неможливо пересуватись літнім людям. Там (на сходах мосту — ред.) катастрофа. Та люди дійсно ламають ноги, вони там вбиваються. Я хочу наголосити, що ми повинні добиватися не тільки реконструкції мосту, а й дотримання мінських домовленостей, згідно з якими це є українська територія. І ми вимагаємо від Росії і її окупаційних військ виконати протоколи, відступити назад і дати можливість відремонтувати міст“, — наголосила вона.
Як повідомляв УНН, напередодні відновили пропуск через КПВВ “Золоте” на Донбасі.
Раніше УНН повідомляв, Україна звернулась до Росії з пропозицією провести обмін полоненими 30 березня.