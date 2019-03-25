Відповідальність за гуманітарну катастрофу на Донбасі може бути покладено на Росію та ОБСЄ — Геращенко

КИЇВ. 25 березня. УНН. Відповідальність за гуманітарну катастрофу на окупованій території Донбасу може бути покладено на Росію та ОБСЄ, зокрема через блокаду російською стороною ремонту мосту в КПП “Станиця Луганська”. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.