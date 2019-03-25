Ответственность за гуманитарную катастрофу в Донбассе может быть возложена на Россию и ОБСЕ - Геращенко

"Теперь мы ожидаем жесткого заявления от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителя ТКГ Сайдик, что Россия заблокировала ремонт моста на Станице Луганской, что это гуманитарная катастрофа ... обращение к Грызлову с требованием немедленно это прекратить, потому что это ответственность не только России будет, но и ОБСЕ за гуманитарную катастрофу в Донбассе, в том числе невозможность ремонта в Станице Луганской", - рассказала Геращенко.

Она добавила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая на каждой встрече в Минске поднимает вопрос гуманитарной катастрофы в Донбассе, а именно в Луганской области из-за отсутствия КПВВ, ни разу не заявляла публично о том, что три года были заблокированы открытия КПВВ "Золотое" и то, что в течение нескольких лет блокируется ремонт Станицы Луганской.

Геращенко отметила, что Украина уже была готова вместе с Международным комитетом Красного Креста реконструировать мост в Станице Луганской.

По ее словам, украинская сторона на подконтрольной части сделала небольшую реконструкцию, установила санузлы, медицинский пункт и пункты обогрева.

"По среди моста стоит российский блокпост, вокруг заминированы территории, сломанные лестницы, невозможно передвигаться пожилым людям. Там (на лестнице моста - ред.) катастрофа. Но люди действительно ломают ноги, они там убиваются. Я хочу подчеркнуть, что мы должны добиваться не только реконструкции моста, но и соблюдение минских договоренностей, согласно которым это украинская территория. И мы требуем от России и ее оккупационных войск выполнить протоколы, отступить назад и дать возможность отремонтировать мост", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, накануне возобновили пропуск через КПВВ "Золотое" на Донбассе.

Ранее УНН сообщал, Украина обратилась к России с предложением провести обмен пленными 30 марта.