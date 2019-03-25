Ответственность за гуманитарную катастрофу в Донбассе может быть возложена на Россию и ОБСЕ - Геращенко

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79068 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 176147 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142076 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 205978 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251701 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212944 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245975 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208202 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487266 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241294 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.7м/с
82%
Популярные новости

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21856 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

6 апреля, 14:53 • 16468 просмотра

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16210 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17241 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 15883 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264320 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240674 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326118 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487266 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578871 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32634 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 205978 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79119 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75638 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81182 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Ответственность за гуманитарную катастрофу в Донбассе может быть возложена на Россию и ОБСЕ - Геращенко

Киев • УНН

 • 5653 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Ответственность за гуманитарную катастрофу на оккупированной территории Донбасса может быть возложена на Россию и ОБСЕ, в частности из-за блокады российской стороной ремонта моста в КПП "Станица Луганская". Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Ответственность за гуманитарную катастрофу в Донбассе может быть возложена на Россию и ОБСЕ - Геращенко

"Теперь мы ожидаем жесткого заявления от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителя ТКГ Сайдик, что Россия заблокировала ремонт моста на Станице Луганской, что это гуманитарная катастрофа ... обращение к Грызлову с требованием немедленно это прекратить, потому что это ответственность не только России будет, но и ОБСЕ за гуманитарную катастрофу в Донбассе, в том числе невозможность ремонта в Станице Луганской", - рассказала Геращенко.

Она добавила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая на каждой встрече в Минске поднимает вопрос гуманитарной катастрофы в Донбассе, а именно в Луганской области из-за отсутствия КПВВ, ни разу не заявляла публично о том, что три года были заблокированы открытия КПВВ "Золотое" и то, что в течение нескольких лет блокируется ремонт Станицы Луганской.

Геращенко отметила, что Украина уже была готова вместе с Международным комитетом Красного Креста реконструировать мост в Станице Луганской.

По ее словам, украинская сторона на подконтрольной части сделала небольшую реконструкцию, установила санузлы, медицинский пункт и пункты обогрева.

"По среди моста стоит российский блокпост, вокруг заминированы территории, сломанные лестницы, невозможно передвигаться пожилым людям. Там (на лестнице моста - ред.) катастрофа. Но люди действительно ломают ноги, они там убиваются. Я хочу подчеркнуть, что мы должны добиваться не только реконструкции моста, но и соблюдение минских договоренностей, согласно которым это украинская территория. И мы требуем от России и ее оккупационных войск выполнить протоколы, отступить назад и дать возможность отремонтировать мост", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, накануне возобновили пропуск через КПВВ "Золотое" на Донбассе.

Ранее УНН сообщал, Украина обратилась к России с предложением провести обмен пленными 30 марта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.39
Bitcoin
$78,036.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,026.06
Ethereum
$1,585.21