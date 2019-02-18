В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 200 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В настоящее время все КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открыты в соответствии с зимним графиком работы и работают в штатном режиме. В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 200 авто. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 150/50; "Новотроицкое" - 50/60; "Гнутово" - 40/40.
В общем вчера через КПВВ последовало 29,5 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:
"Майорское" - 6535 человек и 790 транспортных средств;
"Марьинка" - 6210 человек и 985 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5755 человек и 1150 транспортных средств;
"Гнутово" - 3040 человек и 795 транспортных средств
"Станица Луганская" - 7945 человек.
Напомним, около полусотни человек застряли в "серой зоне" из-за провокации боевиков.