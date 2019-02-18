КИЇВ. 18 лютого. УНН. На цей час усі КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкриті відповідно до зимового графіку роботи та працюють у штатному режимі. У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 200 авто. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.