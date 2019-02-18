У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 200 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На цей час усі КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкриті відповідно до зимового графіку роботи та працюють у штатному режимі. У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 200 авто. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
"Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 150/50; "Новотроїцьке" – 50/60; "Гнутове" – 40/40.
Загалом учора через КПВВ прослідувало 29,5 тисяч осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів:
"Майорське" – 6535 осіб та 790 транспортних засобів;
"Мар’їнка" – 6210 осіб та 985 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" – 5755 осіб та 1150 транспортних засобів;
"Гнутове" – 3040 осіб та 795 транспортних засобів
"Станиця Луганська" – 7945 осіб.
Нагадаємо, близько півсотні людей застрягли у "сірій зоні" через провокацію бойовиків.