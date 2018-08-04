В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 120 авто

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/25; "Марьинка" - 0/25; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ также отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 44000 человек и 5900 транспортных средств:

"Майорское" - 8910 человек и 1145 транспортных средств;

"Марьинка" - 9740 человек и 1915 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9245 человек и 1760 транспортных средств;

"Гнутово" - 4460 человек и 1030 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10100 человек.