В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 120 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 120 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/25; "Марьинка" - 0/25; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
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В ГПСУ также отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 44000 человек и 5900 транспортных средств:
"Майорское" - 8910 человек и 1145 транспортных средств;
"Марьинка" - 9740 человек и 1915 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 9245 человек и 1760 транспортных средств;
"Гнутово" - 4460 человек и 1030 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 10100 человек.