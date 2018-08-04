У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 120 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося 120 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 10/25; “Мар’їнка” — 0/25; “Новотроїцьке” — 0/20; “Гнутове” — 20/20", - йдеться у повідомленні.
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У ДПСУ також відзначили, що минулої доби зафіксовано певне збільшення пасажиро-транспортного потоку через КПВВ. Всього контрольні пункти перетнуло 44 тисячі осіб та 5,9 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 8910 осіб та 1145 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 9740 осіб та 1915 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 9245 осіб та 1760 транспортних засобів;
“Гнутове” — 4460 осіб та 1030 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 10100 осіб.