У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 120 авто

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося 120 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 10/25; “Мар’їнка” — 0/25; “Новотроїцьке” — 0/20; “Гнутове” — 20/20", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КПВВ "Станиця Луганська" планують тимчасово закрити

У ДПСУ також відзначили, що минулої доби зафіксовано певне збільшення пасажиро-транспортного потоку через КПВВ. Всього контрольні пункти перетнуло 44 тисячі осіб та 5,9 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 8910 осіб та 1145 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 9740 осіб та 1915 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 9245 осіб та 1760 транспортних засобів;

“Гнутове” — 4460 осіб та 1030 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 10100 осіб.

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