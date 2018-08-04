У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 120 авто

"Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 10/25; “Мар’їнка” — 0/25; “Новотроїцьке” — 0/20; “Гнутове” — 20/20", - йдеться у повідомленні.

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У ДПСУ також відзначили, що минулої доби зафіксовано певне збільшення пасажиро-транспортного потоку через КПВВ. Всього контрольні пункти перетнуло 44 тисячі осіб та 5,9 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 8910 осіб та 1145 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 9740 осіб та 1915 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 9245 осіб та 1760 транспортних засобів;

“Гнутове” — 4460 осіб та 1030 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 10100 осіб.