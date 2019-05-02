В очередях на КПВВ на Донбассе собрались почти 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 190 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.
Отмечается некоторое снижение вчера общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Всего через контрольные пункты въезда-выезда последовало 25,6 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме.
Напомним, пограничники во время праздничных дней несут службу в усиленном режиме. Во время мероприятий пограничного контроля они отказали в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам России.