В очередях на КПВВ на Донбассе собрались почти 200 автомобилей

"Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.

Отмечается некоторое снижение вчера общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Всего через контрольные пункты въезда-выезда последовало 25,6 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

Все КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме.

Напомним, пограничники во время праздничных дней несут службу в усиленном режиме. Во время мероприятий пограничного контроля они отказали в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам России.



