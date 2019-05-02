У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися майже 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 190 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/40; „Мар’їнка“ — 0/70; „Новотроїцьке“ — 10/30; „Гнутове“ — 10/10”, — йдеться у повідомленні.
Відмічається певне зменшення вчора загального пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попереднім днем. Всього через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 25,6 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил працюють в штатному режимі.
Нагадаємо, прикордонники під час святкових днів несуть службу у посиленому режимі. Під час заходів прикордонного контролю вони відмовили у пропуску в Україну 225 особам, втому числі 32 громадянам Росії.