В очередях на КПВВ на Донбассе собрались 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Утром в понедельник на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 200 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 15/30; "Гнутово" - 10/20", - говорится в сообщении.
Отмечается, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился в пределах всех дорожных коридоров. В общем через КПВВ последовало 28,1 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.
Напомним, на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей передали более 90 тонн гуманитарной помощи.