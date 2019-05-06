У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Вранці у понеділок на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 200 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 25/40; „Мар’їнка“ — 0/60; „Новотроїцьке“ — 15/30; „Гнутове“ — 10/20”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився у межах усіх дорожніх коридорів. Загалом через КПВВ прослідувало 28,1 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області передали понад 90 тонн гуманітарної допомоги.