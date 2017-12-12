В чемпионате Украины по футболу будут тестировать систему видеоповторов

По сообщению пресс-службы ФФУ получила письмо от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) с поддержкой инициативы внедрения системы Видео ассистент рефери (VAR) во время футбольных матчей национальных турниров. Таким образом, ФФУ может начать подготовку к внедрению этой технологии в ближайшее время.

"Да. Мы обратились к IFAB с письмом, в котором выразили желание присоединиться к программе тестирования системы VAR. Как известно, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) позволила двухлетний эксперимент по тестированию системы Видео ассистент рефери", - заявил Павелко.

Он отметил, ФИФА этого года тестировала систему во время Чемпионата мира среди 20-летних игроков и во время Кубка Конфедераций. Кроме того, в Европе Германия, Италия, Португалия уже используют VAR во всех матчах своих чемпионатов. Польша, Чехия и Голландия тестируют систему в отдельных поединках.

"Желание присоединиться к программе тестирования, кроме Украины, также выразили Испания и Турция", - подчеркнул он.

По словам Павелко, для внедрения системы VAR нужно выполнить ряд требований IFAB, среди которых не только технические требования: количество камер, оборудование места для просмотра, а и определенные требования к арбитрам, которым необходимо пройти соответствующий курс обучения.

"IFAB выдвигает достаточно серьезные требования, но будем надеяться, что нам хватит для подготовки зимнего межсезонья. Начнем тестировать систему, возможно, из отдельных матчей повышенной сложности. Хотя окончательное решение по этому вопросу примем уже ближе к началу второй части сезона", - добавил Павелко .

Нагдаемо, в Бундеслиге впервые использовали систему видеоповторов.