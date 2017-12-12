У чемпіонаті України з футболу тестуватимуть систему відеоповторів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Федерація футболу України ініціює запровадження відеоповторів у чемпіонаті України. Про це розповів президент ФФУ Андрій Павелко, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
За повідомленням прес-служби, ФФУ отримала листа від Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) з підтримкою ініціативи впровадження системи Відео асистент рефері (VAR) під час футбольних матчів національних турнірів. Таким чином, ФФУ може розпочати підготовку до впровадження цієї технології найближчим часом.
"Так. Ми звернулися до IFAB з листом, в якому висловили бажання приєднатися до програми тестування системи VAR. Як відомо, Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) дозволила дворічний експеримент по тестуванню системи Відео асистент рефері", - заявив Павелко.
Він зазначив, ФІФА цього року тестувала систему під час Чемпіонату світу серед 20-річних гравців та під час Кубку Конфедерацій. Крім того, в Європі Німеччина, Італія, Португалія вже використовують VAR у всіх матчах своїх чемпіонатів. Польща, Чехія та Голландія тестують систему в окремих поєдинках.
"Бажання приєднатися до програми тестування, окрім України, також висловили Іспанія та Туреччина", - підкреслив він.
За словами Павелка, для запровадження системи VAR потрібно виконати низку вимог IFAB, серед яких не лише технічні вимоги: кількість камер, обладнання місця для перегляду, а і певні вимоги до арбітрів, яким необхідно пройти відповідний курс навчання.
"IFAB висуває досить серйозні вимоги, але будемо сподіватися, що нам вистачить для підготовки зимового міжсезоння. Почнемо тестувати систему, можливо, з окремих матчів підвищеної складності. Хоча остаточне рішення з цього питання приймемо вже ближче до початку другої частини сезону", - додав Павелко.
Нагдаємо, в Бундеслізі вперше використали систему відеоповторів.