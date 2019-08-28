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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 60508 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 77408 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124909 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135233 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124849 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127365 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129658 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153085 просмотра

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В Чехии впавшая в кому женщина родила здорового ребенка

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Женщина, у которой наступила смерть головного мозга, после более чем трех месяцев в коме родила девочку. Как сообщили представители университетской клиники Брно во вторник, 27 августа, до рождения ребенка врачи искусственно поддерживали жизненные функции в организме женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Ранее, на 16-й неделе беременности, 27-летняя женщина перенесла кровоизлияние в мозг. В автомобиле скорой помощи ее состояние ухудшилось, а после приезда в больницу врачи констатировали смерть головного мозга.

Как указывает телеканал CT, девочка родилась еще в середине августа. Ребенок появился на свет здоровым в результате операции кесарева сечения, вес младенца при рождении составила 2,1 килограмма. Сейчас новорожденный ребенок находится с отцом. В клинике назвали ситуацию “беспрецедентным чудом”. После родов системы жизнеобеспечения матери были отключены.

В январе 2016 года в той же клинике в Брно женщина, которая находилась в коме после ДТП, родила мальчика. Позже она пришла в себя.

Напомним, в Казахстане женщина родила двух детей с разницей в два месяца.

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