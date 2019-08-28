В Чехии впавшая в кому женщина родила здорового ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Женщина, у которой наступила смерть головного мозга, после более чем трех месяцев в коме родила девочку. Как сообщили представители университетской клиники Брно во вторник, 27 августа, до рождения ребенка врачи искусственно поддерживали жизненные функции в организме женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Ранее, на 16-й неделе беременности, 27-летняя женщина перенесла кровоизлияние в мозг. В автомобиле скорой помощи ее состояние ухудшилось, а после приезда в больницу врачи констатировали смерть головного мозга.
Как указывает телеканал CT, девочка родилась еще в середине августа. Ребенок появился на свет здоровым в результате операции кесарева сечения, вес младенца при рождении составила 2,1 килограмма. Сейчас новорожденный ребенок находится с отцом. В клинике назвали ситуацию “беспрецедентным чудом”. После родов системы жизнеобеспечения матери были отключены.
В январе 2016 года в той же клинике в Брно женщина, которая находилась в коме после ДТП, родила мальчика. Позже она пришла в себя.
Напомним, в Казахстане женщина родила двух детей с разницей в два месяца.