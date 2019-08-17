У Казахстані жінка народила двох дітей з різницею у два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Жителька казахстанського міста Уральська народила двох дітей з різницею в два місяці. Про це йдеться в повідомленні Уральського обласного управління охорони здоров'я в Facebook, передає УНН.
"У перинатальному центрі Уральська стався унікальний випадок. 29-річна Лілія Коновалова народила двох дітей з різницею в два місяці", - повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я.
Як зазначено, дочка Лілії народилася на терміні 25 тижнів, а через два місяці і 16 днів народився і син.
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"Для всіх - це диво, а для лікарів обласного перинатального центру - анатомічна особливість - у жінки подвійна матка", - пояснили у відомстві.
За словами заступника директора ОПЦ Есета Габітовіча Ераліна, це дуже рідкісний випадок. За статистикою, у таких випадках шанси на народження живої дитини рівні 1 на 50 мільйонів.