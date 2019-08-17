В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Жительница казахстанского города Уральска родила двоих детей с разницей в два месяца. Об этом говорится в сообщении облздрава Уральска в Facebook, передает УНН.
"В перинатальном центре Уральска произошел уникальный случай. 29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца", - сообщили в облздраве.
Как указано, дочь Лилии родилась на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родился и сын.
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"Для всех - это чудо, а для врачей областного перинатального центра - анатомическая особенность - у женщины двойная матка", - пояснили в ведомстве.
По словам заместителя директора ОПЦ Есета Габитовича Ералина, это очень редкий случай. По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов.