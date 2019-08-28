У Чехії жінка знаходячись в комі народила здорову дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Жінка, у якої настала смерть головного мозку, після більш ніж трьох місяців в комі народила дівчинку. Як повідомили представники університетської клініки Брно у вівторок, 27 серпня, до народження дитини лікарі штучно підтримували життєві функції в організмі жінки. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Раніше, на 16-му тижні вагітності, 27-річна жінка перенесла крововилив в мозок. В автомобілі швидкої допомоги її стан погіршився, а після приїзду в лікарню лікарі констатували смерть головного мозку.
Як вказує телеканал CT, дівчинка народилася ще в середині серпня. Дитина з’явилася на світ здоровою в результаті операції кесаревого розтину, вага немовляти при народженні склала 2,1 кілограма. Зараз новонароджена знаходиться з батьком. У клініці назвали ситуацію “безпрецедентним дивом”. Після пологів системи життєзабезпечення матері були відключені.
У січні 2016 року в тій же клініці в Брно жінка, яка перебувала в комі після дорожньо-транспортної пригоди, народила хлопчика. Пізніше вона прийшла до тями.
Нагадаємо, у Казахстані жінка народила двох дітей з різницею у два місяці.