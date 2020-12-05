В Чехии судью обвинили в коррупции, в Верховном суде прошли обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Чехии детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью предъявили обвинение в коррупции группе из пяти человек, среди которых судья Верховного суда в Праге. Об этом ČTK сообщила генеральный прокурор страны Ленка Брадачова, передает УНН.
По ее словам, полиция подозревает обвиняемых в получении взяток, мошенничестве, превышении служебных полномочий и легализации доходов, полученных преступным путем.
В генеральной прокуратуре Чехии сообщили, что один из задержанных является судьей Верховного суда в Праге, еще один — известный адвокат.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.
По данным чешских СМИ, следствие по этому делу велось несколько месяцев, поэтому в здании пражского Верховного суда провели обыски.
Как сообщал УНН, в Австрии из-за коррупционного скандала экс-министра финансов приговорили к 8 годам тюрьмы.