У Чехії суддю звинуватили в корупції, у Верховному суді пройшли обшуки

За її словами, поліція підозрює обвинувачених в отриманні хабарів, шахрайстві, перевищенні службових повноважень і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У генеральній прокуратурі Чехії повідомили, що один із затриманих є суддею Верховного суду в Празі, ще один — відомий адвокат.

У разі доведення провини обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними чеських ЗМІ, слідство у цій справі велося кілька місяців, через це в будинку празького Верховного суду провели обшуки.

Як повідомляв УНН, в Австрії через корупційний скандал ексміністра фінансів засудили до 8 років тюрми.