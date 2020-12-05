У Чехії суддю звинуватили в корупції, у Верховному суді пройшли обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Чехії детективи Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю пред’явили звинувачення в корупції групі з п’яти осіб, серед яких суддя Верховного суду в Празі. Про це ČTK повідомила генеральний прокурор країни Ленка Брадачова, передає УНН.
За її словами, поліція підозрює обвинувачених в отриманні хабарів, шахрайстві, перевищенні службових повноважень і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
У генеральній прокуратурі Чехії повідомили, що один із затриманих є суддею Верховного суду в Празі, ще один — відомий адвокат.
У разі доведення провини обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.
За даними чеських ЗМІ, слідство у цій справі велося кілька місяців, через це в будинку празького Верховного суду провели обшуки.
Як повідомляв УНН, в Австрії через корупційний скандал ексміністра фінансів засудили до 8 років тюрми.