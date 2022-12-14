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В Чехии согласовали продление виз украинским беженцам еще на год

В Чехии согласовали продление виз украинским беженцам еще на год

Киев • УНН

 • 995066 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Нижняя палата парламента Чехии поддержала продление виз украинским беженцам до марта 2024 года, сообщает Radio Prague International, пишет УНН.

Детали

"Нижняя палата чешского парламента проголосовала за продление украинским беженцам виз временной защиты до конца марта 2024 года. В настоящее время этот срок ограничен мартом 2023 года", - пишет издание.

Поправка, соответствующая правилам ЕС, которая должна быть внесена в закон lex Ukrajina, нижняя палата рассмотрела в экстренном порядке. «За» проголосовали депутаты правящей коалиции. Парламентарии от оппозиционных партий ANO и SPD воздержались.

Новелла передана на рассмотрение в Сенат, где голосование по поправке состоится 11 января.

В ходе обсуждения поправки министр труда страны Мариан Юречка сообщил, что в Чехии трудоустроено 115 000 украинских беженцев. Снижается количество тех, кто, получает гуманитарное пособие (81 742 человека на 1 декабря).

Дополнение

Виза временной защиты дает беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ на рынок труда.

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