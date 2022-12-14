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У Чехії погодили продовження віз українським біженцям ще на рік

У Чехії погодили продовження віз українським біженцям ще на рік

Київ • УНН

 • 995068 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Нижня палата парламенту Чехії підтримала продовження віз українським біженцям до березня 2024 року, повідомляє Radio Prague International, пише УНН.

Деталі

"Нижня палата чеського парламенту проголосувала за продовження українським біженцям віз тимчасового захисту до кінця березня 2024 року. Нині цей термін обмежений березнем 2023 року", - пише видання.

Поправку, що відповідає правилам ЄС, яка має бути внесена до закону lex Ukrajina, нижня палата розглянула в екстреному порядку. «За» проголосували депутати правлячої коаліції. Парламентарі від опозиційних партій ANO та SPD утрималися.

Новелу передано на розгляд до Сенату, де голосування щодо поправки відбудеться 11 січня.

Під час обговорення поправки міністр праці країни Маріан Юречка повідомив, що у Чехії працевлаштовано 115 тисяч українських біженців. Знижується кількість тих, хто отримує гуманітарну допомогу (81 742 особи на 1 грудня).

Доповнення

Віза тимчасового захисту дає біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров'я та освіти та надає вільний доступ на ринок праці.

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