В Чехии начали действовать обновленные правила въезда для иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Со вчерашнего дня в Чехии заработали обновленные правила въезда иностранцев на территорию страны, передает УНН со ссылкой на сообщение украинского посольства в Чехии.
"Уважаемые граждане, с 24 августа начали действовать обновленные правила въезда иностранцев в Чехии, опубликованные в защитных мероприятиях Минздрава Чехии", - сообщили в посольстве.
Как утверждают дипломаты, согласно новым правилам, иностранцу необходимо обязательно пройти ПЦР-тест на коронавирус на территории Чехии сразу после приезда в страну и в течение 72 часов после приезда прислать результаты в санэпидемстанцию.
Иностранцам, прибывшим с целью трудоустройства или обучения, необходимо повторно сдать тест через 14 дней после приезда. До получения результатов теста иностранцы не будут допускаться к месту работы или учебы.
"Продолжает действовать строгий запрет на въезд в Чехию "по безвизу", - отметили в посольстве.
Напомним, ранее стало известно, что с 1 сентября путешествующим в Египет нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.