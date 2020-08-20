Єгипет змінює правила в'їзду для іноземних туристів

"З 1 вересня Єгипет буде вимагати від туристів, які прибуватимуть в країну, негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Про це заявив прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі. Дане рішення було прийнято через зростання числа випадків інфікування у деяких країнах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністерство здоров’я України 14 серпня оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон з урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення.