Єгипет змінює правила в'їзду для іноземних туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. З 1 вересня подорожуючим до Єгипту потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на COVID-19. Таке рішення було ухвалене керівництвом держави через зростання випадків хвороби у світі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"З 1 вересня Єгипет буде вимагати від туристів, які прибуватимуть в країну, негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Про це заявив прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі. Дане рішення було прийнято через зростання числа випадків інфікування у деяких країнах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністерство здоров’я України 14 серпня оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон з урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення.