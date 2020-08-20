Египет меняет правила въезда для иностранных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. С 1 сентября путешествующим в Египет нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Такое решение было принято руководством государства из-за роста случаев болезни в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"С 1 сентября Египет будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули. Данное решение было принято из-за роста числа случаев инфицирования в некоторых странах", - говорится в сообщении.
Напомним, министерство здравоохранения Украины 14 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.