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У Чехії почали діяти оновлені правила в’їзду для іноземців

Київ • УНН

 • 36448 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Відучора у Чехії запрацювали оновлені правила в’їзду іноземців на територію країни, передає УНН з посиланням на повідомлення українського посольства у Чехії.

У Чехії почали діяти оновлені правила в’їзду для іноземців

"Шановні громадяни, з 24 серпня почали діяти оновлені правила в’їзду іноземців до Чехії, опубліковані в Захисних заходах МОЗ Чехії", - повідомили в посольстві.

Як стверджують дипломати, відповідно до нових правил, іноземцеві необхідно обов’язково пройти ПЛР-тест на коронавірус на території Чехії відразу після приїзду до країни та упродовж 72 годин після приїзду надіслати результати до санепідемстанції.
Іноземцям, що прибули з метою працевлаштування чи навчання, необхідно повторно здати тест через 14 днів після приїзду. До отримання результатів тесту іноземці не будуть допускатися до місця роботи чи навчання.

"Продовжує діяти сувора заборона на в’їзд до Чехії "по безвізу", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо що з 1 вересня подорожуючим до Єгипту потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на COVID-19.

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