В Чехии хотят трудоустроить больше украинцев на оружейные заводы

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Комментируя информацию, что в ближайшее время несколько тысяч украинцев должны приехать в Чехию для работы на оружейных заводах, замминистра указал: "Это не секретная информация. Граждане Украины уже работают в чешской промышленности, в том числе оружейной".

"Наш открыто задекларированный интерес - создавать общие кластеры целых отраслей, над которыми мы будем работать вместе с Украиной. Следовательно, украинские эксперты также будут работать в Чехии в безопасных условиях... Мы не говорим о волне беженцев, мы говорим о высококвалифицированных работниках, которые будут зарабатывать деньги для компаний и вносить вклад в чешскую экономику", - сказал он в ответ на уточняющий вопрос о новых работниках именно для чешских оружейных заводов, и добавил, что наибольшим спросом пользуются техники-технологи.

Детали

По словам замминистра, соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министра Чехии Петра Фиалы и Президента Украины Владимира Зеленского в октябре. Соглашение касается ремонта и модернизации тяжелой боевой техники на первом этапе, а позже – производства тяжелой техники.

Копечный привел пример, что в настоящее время в компании Tatra из холдинга Czechoslovak Group не хватает пятисот работников. Он отметил, что рабочих мест "будут тысячи", но все зависит от того, как будут наращиваться производственные мощности чешских оборонных компаний.

"Если в какой-то момент нам понадобится производить дополнительное количество оборудования в месяц, нам понадобится эффективная рабочая сила. Украина имеет огромный опыт в оборонной промышленности. "Укроборонпром" - это огромный государственный холдинг, в котором работает более ста тысяч человек", – проинформировал замминистра.

Он также сообщил, что в первой половине следующего года должно начаться конкретное производство некоторых ключевых систем или компонентов вооружений.

Напомним

В конце ноября нижняя палата парламента Чехии согласовала обучение военных ВСУ на территории страны.