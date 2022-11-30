Парламент Чехії погодив навчання ЗСУ

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Українські військовослужбовці будуть навчатись на військовому полігоні Либава, за це рішення проголосувала більшість депутатів парламенту Чехії. До кінця 2023 року буде організовано п'ять місячних курсів, які пройдуть до 800 військовослужбовців.

Депутати дозволили чеським інструкторам брати участь у підготовці українських військ в інших країнах Євросоюзу, але їхня кількість не має перевищувати 55.

Нагадаємо

Палата депутатів (нижня палата парламенту) Чеської Республіки в ухваленій резолюції назвала нинішній російський режим терористичним.