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Парламент Чехии согласовал обучение ВСУ

Парламент Чехии согласовал обучение ВСУ

Киев • УНН

 • 679716 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Нижняя палата парламента Чехии согласовала обучение военных ВСУ на территории страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Чешское информационное агентство.

Детали

Украинские военнослужащие будут учиться на военном полигоне Либава, за это решение проголосовало большинство депутатов парламента Чехии. До конца 2023 года будут организованы пять месячных курсов, которые пройдут до 800 военнослужащих.

Депутаты разрешили чешским инструкторам участвовать в подготовке украинских войск в других странах Евросоюза, но их количество не должно превышать 55.

Напомним 

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Чешской Республики в принятой резолюции назвала нынешний российский режим террористическим.

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