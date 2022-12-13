У Чехії хочуть працевлаштувати більше українців на збройові заводи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Чехія може працевлаштувати тисячі фахівців з України на заводи з виробництва зброї. Про працевлаштування українських фахівців розповів заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний в інтерв'ю Radiožurnál, передає УНН.
Цитата
Коментуючи інформацію, що найближчим часом кілька тисяч українців мають приїхати до Чехії для роботи на збройових заводах, заступник міністра вказав: "Це не секретна інформація. Громадяни України вже працюють у чеській промисловості, в тому числі й збройовій".
"Наша відкрито задекларована зацікавленість - створювати спільні кластери цілих галузей, над якими ми будемо працювати разом з Україною. Відтак українські експерти також працюватимуть у Чехії в безпечних умовах... Ми не говоримо про хвилю біженців, ми говоримо про висококваліфікованих працівників, які будуть заробляти гроші для компаній і робити внесок в чеську економіку", - сказав він у відповідь на уточнююче запитання щодо нових працівників саме для чеських збройових заводів, і додав, що найбільший попит мають техніки-технологи.
Деталі
За словами заступника міністра, відповідних домовленостей було досягнуто під час зустрічі прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали та Президента України Володимира Зеленського у жовтні. Угода стосується ремонту і модернізації важкої бойової техніки на першому етапі, а пізніше - виробництва важкої техніки.
Копечний навів приклад, що наразі в компанії Tatra з холдингу Czechoslovak Group бракує п’ятисот працівників. Він зазначив, що робочих місць "будуть тисячі", але все залежить від того, як нарощуватимуться виробничі потужності чеських оборонних компаній.
"Якщо в якийсь момент нам знадобиться виробляти додаткову кількість обладнання на місяць, нам знадобиться ефективна робоча сила.. Україна має величезний досвід в оборонній промисловості. "Укроборонпром" — це величезний державний холдинг, в якому працює понад сто тисяч людей", - поінформував заступник міністра.
Він також повідомив, що у першій половині наступного року має розпочатися конкретне виробництво деяких ключових систем або компонентів озброєнь.
Нагадаємо
Наприкінці листопаду нижня палата парламенту Чехії погодила навчання військових ЗСУ на території країни.