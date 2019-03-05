Сегодня чтут память Романа Шухевича
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Сегодня, 5 марта, в Украине чтят память генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича, передает УНН.
Он погиб в с. Белогорща Львовской области в бою с подразделениями Внутренних войск и УМГБ, на него охотились около тысячи солдат МГБ. Шухевича хотели взять живым, чтобы затем публично судить и публично казнить. Но 43-летний генерал-хорунжий не собирался сдаваться: отстреливаясь, он убил майора МГБ. Тяжело раненый автоматной очередью, Роман Шухевич выстрелил себе в висок.
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За провал операции по захвату Шухевича немало офицеров и высших чинов МГБ получили взыскания и даже лишились должностей. Награду получил только автоматчик, которому приписали смерть командующего УПА. Сержант получил тысячу рублей.
Вся семья Романа Шухевича была репрессирована: в 1945 году НКВД арестовал жену, мать, отца, сестру, сына Юрия и дочь Марию. Всех впоследствии сослали за Урал, а сына и дочь передали в специальный дом на Донбассе "на перековку". Юрий Шухевич просидел в советских лагерях 41 год и вышел на свободу только в 1989 году.
Напомним, Служба безопасности Украины по случаю 110-й годовщины со дня рождения Романа Шухевича обнародовала семь документов, посвященных его жизни и деятельности. Большинство из них неизвестны не только широкой общественности, но и исследователям освободительного движения.
Как сообщал УНН, во Львове националисты провели марш памяти Шухевича.
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Справка: Роман Шухевич - украинский политический и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны Украинской украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950).