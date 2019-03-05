Сегодня чтут память Романа Шухевича

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 25427 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116990 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120405 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122858 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121756 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153204 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117239 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141240 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145156 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сегодня чтут память Романа Шухевича

Сегодня чтут память Романа Шухевича

Киев  •  УНН

 • 20411 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Сегодня, 5 марта, в Украине чтят память генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича, передает УНН.

Он погиб в с. Белогорща Львовской области в бою с подразделениями Внутренних войск и УМГБ, на него охотились около тысячи солдат МГБ. Шухевича хотели взять живым, чтобы затем публично судить и публично казнить. Но 43-летний генерал-хорунжий не собирался сдаваться: отстреливаясь, он убил майора МГБ. Тяжело раненый автоматной очередью, Роман Шухевич выстрелил себе в висок.

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За провал операции по захвату Шухевича немало офицеров и высших чинов МГБ получили взыскания и даже лишились должностей. Награду получил только автоматчик, которому приписали смерть командующего УПА. Сержант получил тысячу рублей.

Вся семья Романа Шухевича была репрессирована: в 1945 году НКВД арестовал жену, мать, отца, сестру, сына Юрия и дочь Марию. Всех впоследствии сослали за Урал, а сына и дочь передали в специальный дом на Донбассе "на перековку". Юрий Шухевич просидел в советских лагерях 41 год и вышел на свободу только в 1989 году.

Напомним, Служба безопасности Украины по случаю 110-й годовщины со дня рождения Романа Шухевича обнародовала семь документов, посвященных его жизни и деятельности. Большинство из них неизвестны не только широкой общественности, но и исследователям освободительного движения.

Как сообщал УНН, во Львове националисты провели марш памяти Шухевича.

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Справка: Роман Шухевич - украинский политический и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны Украинской украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950).

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