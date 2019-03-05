Сьогодні вшановують пам'ять Романа Шухевича

Він загинув у с.Білогорща Львівської області у бою з підрозділами Внутрішніх військ та УМДБ, на нього полювали близько тисячі солдатів МДБ. Шухевича хотіли взяти живим, щоб потім публічно судити і привселюдно стратити. Але 43-річний генерал-хорунжий не збирався здаватися: відстрілюючись, він убив майора МДБ. Тяжко поранений автоматною чергою, Роман Шухевич вистрелив собі у скроню.

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За провал операції з захоплення Шухевича чимало офіцерів і вищих чинів МДБ отримали стягнення і навіть позбулися посад. Нагороду отримав лише автоматник, якому приписали смерть командувача УПА. Сержант отримав тисячу карбованців.

Уся родина Романа Шухевича була репресована: у 1945 році НКВС заарештував дружину, матір, батька, сестру, сина Юрія і доньку Марію. Всіх згодом заслали за Урал, а сина і доньку передали до спеціального будинку на Донбасі "на перековку". Юрій Шухевич просидів у радянських таборах 41 рік і вийшов на волю лише у 1989 році.

Нагадаємо, Служба безпеки України з нагоди 110-ї річниці від дня народження Романа Шухевича оприлюднила сім документів, присвячених його життю та діяльності. Більшість з них невідомі не лише широкому загалу, а й дослідникам визвольного руху.

Як повідомляв УНН, у Львові націоналісти провели марш пам'яті Шухевича.

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Довідка: Роман Шухевич — український політичний і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів. Командир з боку українців українського військового підрозділу "Нахтігаль" в складі іноземних легіонів Вермахту (1941–1942). Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату Української головної визвольної ради (1943–1950).