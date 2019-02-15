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Померла зв'язкова Романа Шухевича

Померла зв'язкова Романа Шухевича

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 лютого. УНН. У селі Мальчиці на Львівщині померла зв’язкова Романа Шухевича - Ганна Яринич. Про це кореспонденту УНН у Львові повідомили мешканці села.

"У селі Мальчиці у Яворівському районі померла 89-річна Ганна Яринич. Ганна Яринич померла вночі на операційному столі. Нещодавно жінка травмувалася", - повідомив кореспондент з посиланням на дані жителів села.

Жінка за часів визвольної боротьби була зв’язковою УПА та знала самого Романа Шухевича.

Поховають її сьогодні на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, помер відомий український журналіст.

Українські Національні Новини

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