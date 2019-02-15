Померла зв'язкова Романа Шухевича
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 лютого. УНН. У селі Мальчиці на Львівщині померла зв’язкова Романа Шухевича - Ганна Яринич. Про це кореспонденту УНН у Львові повідомили мешканці села.
"У селі Мальчиці у Яворівському районі померла 89-річна Ганна Яринич. Ганна Яринич померла вночі на операційному столі. Нещодавно жінка травмувалася", - повідомив кореспондент з посиланням на дані жителів села.
Жінка за часів визвольної боротьби була зв’язковою УПА та знала самого Романа Шухевича.
Поховають її сьогодні на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, помер відомий український журналіст.