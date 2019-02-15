Умерла связная Романа Шухевича
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 февраля. УНН. В селе Мальчицы во Львовской области умерла связная Романа Шухевича - Анна Яринич. Об этом корреспонденту УНН во Львове сообщили жители села.
"В селе Мальчицы в Яворовском районе умерла 89-летняя Анна Яринич. Анна Яринич умерла ночью на операционном столе. Недавно женщина травмировалась", - сообщил корреспондент со ссылкой на данные жителей села.
Женщина во времена освободительной борьбы была связной УПА и знала самого Романа Шухевича.
Похоронят ее сегодня на местном кладбище.
Напомним, умер известный украинский журналист.