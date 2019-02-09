Помер відомий український журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Помер відомий український журналіст Олег Нипадимка. Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у соцмережі Facebook, передає УНН.
"Сьогодні (8 лютого - ред.) Олег помер. Час і місце похорону поки не відомі", - йдеться у повідомленні.
Олег Нипадимка народився 21.01.1958. Працював у столичній "Робітничій газеті", газеті "Финансовая Украина", газеті "Всеукраинские ведомости", МП "Столиця", газеті "Киевские Ведомости", був головним редактором газети "Сегодня". Заслужений журналіст України (1998).
Нагадаємо, помер виконавець головної ролі у фільмі "Вбивство в Східному експресі".