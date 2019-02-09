Умер известный украинский журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Умер известный украинский журналист Олег Ныпадымка. Об этом говорится в сообщении на его странице в соцсети Facebook, передает УНН.
"Сегодня (8 февраля - ред.) Олег умер. Время и место похорон пока не известно", - говорится в сообщении.
Олег Ныпадымка родился 21.01.1958. Работал в столичной "Рабочей газете", газете "Финансовая Украина", газете "Всеукраинские ведомости", МП "Столица", газете "Киевские Ведомости", был главным редактором газеты "Сегодня". Заслуженный журналист Украины (1998).
Напомним, умер исполнитель главной роли в фильме "Убийство в Восточном экспрессе".