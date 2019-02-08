Помер виконавець головної ролі у фільмі “Вбивство в Східному експресі”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На 83-році життя помер відомий актор із Великої Британії Альберт Фінні. Кінолюбителі знають Фінні за роллю Еркюля Пуаро в фільмі “Вбивство в Східному експресі”, передає УНН.
“...помер після недовгої хвороби в колі тих, хто був з ним поруч”, — розповів Sky News представник родини.
Зазначимо, що Фінні найбільш відомий за ролями у фільмах “Том Джонс”, “Вбивство в "Східному експресі", “Перехрестя Міллера”, “Ерін Брокович”, “Велика риба” і “Ультиматум Борна”.
Серед робіт Фінні є й стрічка із Одрі Хепберн - "Двоє на дорозі".
Актора п’ять разів номінували на “Оскар”, один раз він був удостоєний “Еммі”. Також ВІН тричі перемагав в премії BAFTA і три рази був лауреатом “Золотого глобуса”.
Нагадаємо, на 84-му році життя помер Народний артист РРФСР Сергій Юрський.