Помер виконавець головної ролі у фільмі “Вбивство в Східному експресі”

“...помер після недовгої хвороби в колі тих, хто був з ним поруч”, — розповів Sky News представник родини.

Зазначимо, що Фінні найбільш відомий за ролями у фільмах “Том Джонс”, “Вбивство в "Східному експресі", “Перехрестя Міллера”, “Ерін Брокович”, “Велика риба” і “Ультиматум Борна”.

Серед робіт Фінні є й стрічка із Одрі Хепберн - "Двоє на дорозі".

Актора п’ять разів номінували на “Оскар”, один раз він був удостоєний “Еммі”. Також ВІН тричі перемагав в премії BAFTA і три рази був лауреатом “Золотого глобуса”.

Нагадаємо, на 84-му році життя помер Народний артист РРФСР Сергій Юрський.