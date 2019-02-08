Умер исполнитель главной роли в фильме "Убийство в Восточном экспрессе"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На 83-м году жизни скончался известный актер из Великобритании Альберт Финни. Кинолюбители знают Финни по роли Эркюля Пуаро в фильме "Убийство в Восточном экспрессе", передает УНН.
“... умер после недолгой болезни в кругу тех, кто был с ним рядом”, — рассказал Sky News представитель семьи.
Отметим, что Финни наиболее известный по ролям в фильмах “Том Джонс”, “Убийство в “Восточном экспрессе”, “Перекресток Миллера”, “Эрин Брокович”, “Большая рыба” и “Ультиматум Борна”.
Среди работ Финни есть и лента с Одри Хепберн — “Двое на дороге”.
Актер пять раз номинирован на “Оскар”, один раз он был удостоен “Эмми”. Также он трижды побеждал в премии BAFTA и три раза был лауреатом “Золотого глобуса”.
Напомним, на 84-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Сергей Юрский.