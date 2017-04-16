В Чехии двое женщин умерли в сауне из-за сломанной дверной ручки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34889 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100631 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152658 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114930 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115623 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112018 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103937 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106955 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103469 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152646 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Чехии двое женщин умерли в сауне из-за сломанной дверной ручки

В Чехии двое женщин умерли в сауне из-за сломанной дверной ручки

Киев  •  УНН

 • 15373 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Чехии мать и дочь умерли в сауне, после того как оказались заблокированными в помещении из-за сломанной дверной ручки. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Мать и дочь в возрасте 65 и 45 лет парились в сауне у своих друзей. Хозяин заметил, что женщины находятся там слишком долго, пошел проверить и увидел, что они лежат на полу.

В полиции сообщили, что женщины находились в сауне около 90 минут.

По информации спасателей, женщины скончались на месте происшествия.

Представитель полиции рассказала, что ручка на двери сауны сломалась, и женщины оказались в ловушке. Они пытались разбить окно на двери, но у них ничего не получилось.

Происшествие произошло недалеко от города Йичин северо-восточнее Праги в субботу вечером. По поводу события будут проведены экспертизы.

Как сообщал УНН, девять человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в США.

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