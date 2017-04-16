В Чехии двое женщин умерли в сауне из-за сломанной дверной ручки

Мать и дочь в возрасте 65 и 45 лет парились в сауне у своих друзей. Хозяин заметил, что женщины находятся там слишком долго, пошел проверить и увидел, что они лежат на полу.

В полиции сообщили, что женщины находились в сауне около 90 минут.

По информации спасателей, женщины скончались на месте происшествия.

Представитель полиции рассказала, что ручка на двери сауны сломалась, и женщины оказались в ловушке. Они пытались разбить окно на двери, но у них ничего не получилось.

Происшествие произошло недалеко от города Йичин северо-восточнее Праги в субботу вечером. По поводу события будут проведены экспертизы.

Как сообщал УНН, девять человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в США.