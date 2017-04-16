У Чехії двоє жінок померли в сауні через зламану дверну ручку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Чехії мати і дочка померли у сауні, після того як опинилися заблокованими через зламану дверну ручку. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Мати і дочка віком 65 і 45 років парилися у сауні у своїх друзів. Господар помітив, що жінки перебувають там занадто довго, пішов перевірити і побачив, що вони лежать на підлозі.
У поліції повідомили, що жінки перебували у сауні близько 90 хвилин.
За інформацією рятувальників, жінки померли на місці події.
Представник поліції розповіла, що ручка на дверях сауни зламалась, і жінки опинилися в пастці. Вони намагалися розбити вікно на дверях, але у них нічого не вийшло.
Подія сталася недалеко від міста Йічин на північний схід від Праги в суботу ввечері. Щодо події будуть проведені експертизи.
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