В Чехии десантника судят по обвинению в терроризме из-за участия в боевых действиях на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Областной суд в чешском городе Пардубице во вторник приступил к рассмотрению дела военнослужащего, обвиняемого в терроризме из-за участия в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков на Востоке Украины, передает УНН, ссылаясь на издание Novinky.
Так, 35-летний Эрик Эшту, член воздушно-десантного батальона Вооруженных сил Чехии, заявил, что отправился в Украину, чтобы попутешествовать, а фотография в форме сепаратистов и с оружием была сделана на память.
Согласно обвинительному заключению, весной 2015 года Эшту не только занимался охраной окопов в течение трех недель, но и выполнял работы по уходу за оружием для сепаратистов. Кроме того, сообщается, что обвиняемый участвовал в бомбардировке позиций "противника".
"Это могло привести к травмам или смерти граждан Украины, в частности", - сказал прокурор.
Как сообщал УНН, прокуратура Чехии расследует участие не менее 10 граждан в боевых действиях на стороне "Л/ДНР".