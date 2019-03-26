У Чехії десантника судять за звинуваченням у тероризмі через участь у бойових діях на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Обласний суд у чеському місті Пардубіце у вівторок приступив до розгляду справи військовослужбовця, якого звинувачують у тероризмі через участь у бойових діях на стороні проросійських бойовиків на Сході України, передає УНН, посилаючись на видання Novinky.
Так, 35-річний Ерік Ешту, член повітряно-десантного батальйону Збройних сил Чехії, заявив, що відправився в Україну, щоб помандрувати, а фотографія у формі сепаратистів та зі зброєю була зроблена на пам'ять.
Згідно з обвинувальним висновком, навесні 2015 року Ешту не тільки займався охороною окопів протягом трьох тижнів, а й виконував роботи по догляду за зброєю для сепаратистів. Крім того, повідомляється, що обвинувачений брав участь у бомбардуванні позицій "противника".
"Це могло призвести до травм або смерті громадян України, зокрема", - сказав прокурор.
Як повідомляв УНН, прокуратура Чехії розслідує участь не менше 10 громадян в бойових діях на стороні "Л/ДНР".