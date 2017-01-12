В Чечне застрелили двух российских нацгвардейцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Чечне во время операции, которая проходила в среду 11 января, погибли двое бойцов полка "Север" имени Ахмада Кадырова, который входит в состав Национальной гвардии России (Росгвардии), передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что один военнослужащий погиб, прикрывая командира роты спецназа, второй - умер в больнице от полученных ранений.
Также сообщается, что спецоперация продолжалась двое суток, во время ее проведения погибли четверо боевиков.
Как сообщал УНН, сотрудник Национальной гвардии России (Росгвардии) застрелил своего сослуживца, нарушив нормы сдачи оружия.