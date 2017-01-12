У Чечні застрелили двох російських нацгвардійців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Чечні під час операції, яка проходила в середу 11 січня, загинули двоє бійців полку "Північ" імені Ахмада Кадирова, який входить до складу Національної гвардії Росії (Росгвардії), передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що один військовослужбовець загинув, прикриваючи командира роти спецназу, другий - помер у лікарні від отриманих поранень.
Також повідомляється, що спецоперація тривала дві доби, під час її проведення загинули четверо бойовиків.
Як повідомляв УНН, працівник Національної гвардії Росії (Росгвардії) застрелив свого товариша по службі, порушивши норми здачі зброї.