В Чечне военкоматы заставляют безработных мужчин объяснять отказ от службы - СМИ

Детали

На аудио женский голос говорит по-чеченски о необходимости «срочного заполнения анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет». Утверждается, что каждый должен объяснить свой отказ или наоборот заявить о готовности и расписаться в заранее подготовленных бланках. Имеющие группу инвалидности должны предоставить удостоверение. Для сбора информации был выделен срок до утра 25 июля.

В конце июня стало известно о создании четырех именных батальонов в Чечне. Источники СМИ в республике рассказали, что сотрудников правоохранительных органов перевели в новые батальоны, поскольку достаточно «добровольцев» не нашлось. В настоящее время, как утверждают собеседники, жителям Чечни «бесплатно» предлагают устроиться в отделы полиции – в регионе распространенная практика платить за получение работы в правоохранительных органах.

Добавим

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что новые чеченские батальоны были сформированы за счет сотрудников полиции и Росгвардии – сделано это якобы ради высокого уровня профессионализма подразделений, а не из-за нехватки кадров.

Как ранее писали СМИ, обязательства Рамзана Кадырова перед президентом россии владимиром путиным предусматривают еженедельное отправление для участия в войне против Украины не менее 200 человек из Чечни.

Чеченские правозащитные организации и блоггеры сообщают об поступающих к ним обращениях от жителей республики, которых похищают для отправки как «добровольцев» на войну против Украины. Одному из таких похищенных, жителю села Серноводское Шамилю Сасламбекову (возможно, Сосламбекову), вероятно, поставили ультиматум: либо отправление в Украину, либо в тюрьму за сфабрикованным уголовным делом. Он предпочел отправиться на войну, где был убит.

В мае стало известно, что среди так называемых добровольцев, отправившихся на войну в Украину из Чечни, осуждены за различные преступления, некоторые из них еще не имели срока наказания. По подсчетам телеграмм-канала «Можем объяснить», из 953 «добровольцев», которые отправились из списка, опубликованного украинской разведкой, по меньшей мере 101 человек имеет «уголовное прошлое и настоящее».

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