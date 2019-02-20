В части Кропивницкого ввели карантин из-за бешеного кота

"В одном из домовладений по улице Канатной в г. Кропивницком зафиксировано заболевание кота бешенством. Владелица животного обратилась к врачам ветеринарной медицины после того, как у животного появились судороги. По этому случаю 20 февраля при Городском совете г. Кропивницкого было проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по поводу введения карантина в частном домовладении и угрожаемой зоне - части территории микрорайона Кущевка", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся мероприятия по недопущению распространения инфекции. Кроме того, специалисты Кропивницкой городской государственной больницы ветеринарной медицины проводят прививку животных в частных домовладениях угрожающей зоны антирабической вакциной. А в частном домовладении и на территории двора, где зафиксировали случай заболевания животного бешенством, проводится дезинфекция.

"За отсутствие прививки у кота его владелицу привлекли к административной ответственности и оштрафовали", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Украине в 2018 году больше всего случаев бешенства животных зарегистрировали в Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.